50 مدرسة تناقش مستجدات التعليم في «الإمارات للمدارس والحضانات»

لمياء الهرمودي (الشارقة)

انطلقت، مساء أمس الأول، في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات معرض «الإمارات للمدارس والحضانات» الذي ينظمه المركز للمرة الأولى، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وسط مشاركة واسعة من أبرز المدارس ومراكز التعليم الخاص وكبريات المؤسسات التعليمية ورياض الأطفال في الدولة.

وافتتح فعاليات المعرض وليد عبد الرحمن بو خاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم، وعلي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومركز إكسبو، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات الرسمية وممثلي الجهات المنظمة والداعمة للحدث، حيث تجول الحضور في أرجاء المعرض واطلعوا على أجنحة ومنصات العرض، واستمعوا لشرح من ممثلي مؤسسات التعليم حول أبرز البرامج التعليمية والتدريبية والمنح الدراسية التي يقدمونها لأول مرة من خلال هذا المعرض.

وأكد وليد عبد الرحمن بو خاطر أن تنظيم معرض «الإمارات للمدارس والحضانات» يأتي في إطار الجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة الشارقة لإغناء أجندة فعاليات إكسبو الشارقة بمعارض مبتكرة ومتخصصة تساهم في تنشيط الحركة التعليمية في إمارة الشارقة، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تضافر كافة الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية والنهوض بها للوصول إلى أعلى المستويات، ولا سيما أن قطاع التعليم يشهد ازدهاراً ونمواً متواصلاً في إمارة الشارقة، ومن هنا جاء تنظيم هذا الحدث بهدف مواكبة نمو قطاع التعليم في الإمارة وتعزيز استدامة ريادته، حيث يشكل المعرض فرصة مهمة للمؤسسات التعليمية للتعريف ببرامجها والترويج لخدماتها التعليمية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب وفق أفضل الممارسات العالمية، وتأسيس تعاون مشترك، وشراكات تتكامل في خدمة قطاع التعليم وتطوره، مشيداً بجهود إكسبو الشارقة في تنظيم هذا الحدث وحرصه على تسخير كل إمكانياته لإنجاح المعرض وتمكينه من تحقيق أهدافه.

من جهته أكد علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، على أن الهدف من إطلاق المعرض هو تعريف أولياء الأمور بالمدارس الموجودة في الإمارة، بالإضافة إلى أنواع المناهج التي تقدمها، والخدمات التي توفرها، خاصة أنه في هذا الوقت من العام الدراسي تتم عادة إعادة تسجيل الطلبة أو قد يرغب عدد من أولياء الأمور نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، لذا يمكنهم اقتناص فرصة المعرض للتعرف على المدارس ومناهجها ورسومها بصورة أفضل وبطريقة مباشرة، خاصة أن هنا أكثر من 50 مدرسة مشاركة في المعرض.

جانب من المعرض

حضور واسع

شهدت فعاليات اليوم الأول من الحدث الذي يأتي تحت مظلة معرض التعليم الدولي، حضوراً واسعاً من الزوار الذين توافدوا للمعرض، للتعرف على أفضل المدارس والمؤسسات التعليمية بالدولة والاطلاع على ما يقدمه المشاركون من عرض للعديد من المنح الدراسية وأحدث البرامج التعليمية والتدريبية، ومن أبرزها برامج ما بعد المدرسة، وخدمات مراكز الأطفال من ذوي الإعاقة، ومبادرات تنمية الطفل، في حين سجلت منصات العارضين العديد من اللقاءات بين أولياء الأمور وممثلي مؤسسات التعليم ومختصي التعليم والتدريب المشاركين في الحدث بهدف التعرف على أفضل الخيارات التعليمية والتدريبية المناسبة لأبنائهم.

ويحظى الأطفال بمساحة متميزة من المتعة والفائدة وخاصة في ظل ما يشهده المعرض من أنشطة وفعاليات ثقافية وإبداعية متنوعة ومن ضمنها رسومات، ومجسمات مبهجة، وألعاب تعليمية ونشاطات لتنمية الذهن وتحفيز التفكير الإبداعي، ويواصل المعرض استقبال زواره يومي السبت والأحد من الساعة الثالثة عصراً وحتى التاسعة مساءً.

مبادرة مميزة

على صعيد مدراء المدارس فقط، أعرب عدد منهم عن إعجابه بفكرة المعرض، وأبدوا رغبتهم في أن يتم عقده بشكل سنوي، حيث قال إبراهيم بركة مدير مدرسة الشعلة الخاصة: نحيي منظمي المعرض الفكرة الممتازة فهي تخدم العملية التعليمية، ويمكن من خلال التقاء كافة الجهات والأفراد الحصول على معلومات كافية حول المدارس خلال عملية التسجيل، كما أنها أيضا تعتبر فرصة لأولياء الأمور لدراسة المدارس واختيار الأفضل منها والذي يتناسب مع إمكاناتهم وتطلعاتهم.

وبدوره أكد محمد زغدود، مدير مدرسة الرشد الأميركية، أن المعرض يعتبر فرصة لأولياء الأمور للتعرف على المدارس ومناهجها، وإعطاء فكرة واضحة وشاملة عن المدرسة، واعتبر المعرض مبادرة مميزة، وقال: نرجو أن يتم عقده كل عام، حيث إن الإقبال في اليوم الأول كان جيداً ونتوقع أن يزيد في بقية أيام المعرض.

من جانبه أشار طارق إسماعيل، مدير مدرسة منارة الشارقة الخاصة في الشارقة، إلى أن المبادرة تعتبر ممتازة وتلبي احتياجات أولياء الأمور في التعرف على إدارات المدارس والخدمات التي يقدمونها، فأصبح هناك تواصل فعلي بين الطرفين، كما يعتبر المعرض فرصة للمدارس لتقديم عروض لجذب أولياء الأمور إلى مناهجها وأنشطتها.

ومن جهته أكد رائد صبحي، مدير مدرسة تريم الأميركية الخاصة في الشارقة، أن المعرض جاء ليحقق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، وهيئة الشارقة للتعليم للتأكيد على جانب التميز وخلق بيئة تعليمية متميزة للطلبة على مستوى المدارس الخاصة، والمعرض فرصة للطلاب للتجول فيه والتعرف على المدارس وإداراتها وما تقدمه من خدمات مميزة، متمنين أن يستمر المعرض ليكون بشكل سنوي.