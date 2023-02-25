شبكة جامعات طريق الحرير تناقش واقع الذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

استضافت الجامعة الكندية - دبي الجمعية العامة الثامنة لشبكة جامعات طريق الحرير (SUN)، حيث جمعت مندوبين من عدة مؤسسات دولية لمناقشة موضوع «دور التعليم العالي في عصر الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة: التحديات والفرص». أقيم هذا الحدث الرئيسي في مكتبة محمد بن راشد، حيث جمعت لجنة من الأكاديميين وخبراء الصناعة لمناقشة القضايا المعاصرة والواقع المحيط بالذكاء الاصطناعي.

وقال بطي سعيد الكندي رئيس مجلس أمناء الجامعة الكندية دبي: «يقدم الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة مناقشات معقدة تتطلب نهجاً تعاونياً على المستوى الإقليمي والعالمي، والنطاق الدولي. يسعدنا استضافة هذا التفاعل الأكاديمي في دبي، التي تعد نقطة التقاء بين الشرق والغرب وموقع استراتيجي على خريطة طريق الحرير».

وتحدث البروفيسور جايوان يانغ، رئيس مجلس الإدارة، عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي نواجهها حالياً في جميع أنحاء العالم، وأعاد التأكيد على التزام الشبكة ببناء مستقبل سلمي ومستدام. في ترحيبه بأعضاء الجمعية في مبنى المكتبة الأيقوني، تحدث رئيس الجامعة الكندية ونائب رئيس مجلس الأمناء، البروفيسور كريم شيلي، عن التراث الثقافي الغني الذي يتخطى طريق الحرير.

وقدم البروفيسور الفخري، ميونغسو كيم، محاضرة حول العيش في كوريا، تلتها حلقة نقاش بعنوان: «هل الذكاء الاصطناعي هو الفائز النهائي على التقنيات الكلاسيكية؟ التمييز بين الضجيج والواقع». أدار الجلسة الأستاذ الدكتور عادل بن منور، وحضر الجلسة الأستاذ المشارك الدكتور أيمن أرباد من جامعة حمد بن خليفة في الدوحة، والدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، والبروفيسور الدكتور مارسيلو بيليلو من كاليفورنيا. جامعة فوسكاري في البندقية، وأستاذ أندروود المتميز، الدكتور إم جاي مون من جامعة يونسي.