3 برامج جديدة للماجستير في جامعة دبي

دبي (الاتحاد)

نظم مكتب علاقات الخريجين في جامعة دبي، بالتعاون مع رابطة خريجي الجامعة، اللقاء السنوي الثاني لخريجي ماجستير القانون الذي يعد تجمعاً لخريجي كلية القانون في جامعة دبي، بهدف تعزيز العلاقة بين الخريجين والكلية.

حضر الحفل الدكتور حسين الأحمد، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمد ربابعة، عميد كلية القانون، المستشار القانوني لرئيس الجامعة، وآمنة المرزاق، مديرة مركز التدريب والتطوير المهني ومكتب علاقات الخريجين، وناصر العبدول، رئيس رابطة خريجي الجامعة، وعلي أنكيزة، نائب رئيس رابطة خريجي الجامعة. وأكد الدكتور حسين الأحمد أن الجامعة ستشهد في العام الأكاديمي المقبل طرح عدد من البرامج الجديدة في مرحلة البكالوريوس والماجستير، منها 3 برامج في مرحلة البكالوريوس تشمل القانون، بالتعاون مع جامعة لندن، والذكاء الاصطناعي وهندسة الحاسوب، و3 برامج للماجستير تشمل العلوم في الأمن السيبراني والعلوم في الهندسة الكهربائية وإدارة الأعمال في تخصصات «التسويق الرقمي، وإدارة التكنولوجيا المالية، وإدارة الإمداد العالمي والإدارة الإستراتيجية لرأس المال البشري»، اعتباراً من سبتمبر المقبل، والتي اعتمدتها أكاديمياً وزارة التربية والتعليم.

وقال الدكتور محمد ربابعة إن الكلية تستعد حالياً لاستقبال أول دفعة من الطلبة الجدد في مرحلة البكالوريوس في مجال القانون العام، والتي ستساهم في سد النقص في القوى العاملة المحلية في هذا المجال.