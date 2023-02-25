فعالية توعية في متنزه الشريعة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الشهامة، يوماً رياضياً للسيدات في متنزه الشريعة، بالتعاون مع كل من مجلس أبوظبي الرياضي وجمعية أصدقاء البيئة؛ بهدف التوعية بأهمية ممارسة الرياضة وفوائدها الصحية والنفسية على حياة الفرد.

وتضمن اليوم الرياضي المخصص للسيدات، العديد من الفعاليات وورش التوعية، للتعريف بأهمية ممارسة الرياضة وانعكاساتها الإيجابية على الصحة العامة للفرد، وكيفية اختيار وممارسة الرياضة المناسبة لكل مرحلة سنية، حيث أوضح المتحدثون في الورش أن ممارسة الرياضة تعد من الأنشطة البدنية الوقائية والعلاجية للعديد من الأمراض، مثل أمراض القلب وتصلب الشرايين، وهشاشة العظام والسمنة، كما تقلل من مخاطر الإصابة بالسكري.