215 مخالفة نقل ركاب غير قانوني بعجمان 2022

سعيد أحمد (عجمان)

حررت هيئة النقل بإمارة عجمان، 215 مخالفة نقل غير قانوني للركاب في الإمارة خلال 2022، مؤكدة أنها تحرص على سلامة الجمهور ومستخدمي الطريق، لتحقيق نقل آمن ومستدام ومتطور، والتصدي للظاهرة التي تعتبر غير حضارية.

وحذر المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتصاريح بعجمان، من عدم ممارسة نشاط النقل غير المشروع، والمتمثلة بنقل الركاب داخل الإمارة أو خارج الإمارة دون تصريح مسبق من هيئة النقل، حيث يترتب عليه الحصول على غرامة مالية تقدر بـ 5 آلاف درهم، وتتضاعف مع التكرار لتصل إلى 10 آلاف درهم، وسحب الرخصة والملكية.



وقال إن المركبات المستخدمة في عملية النقل بطريقة غير قانونية، تعتبر متهالكة وتفتقر للجودة والأمان، ولا توجد بها كاميرات مراقبة أو متابعة من جهة معينة، ما يؤدي للمخاطر للركاب ومستخدمي الطريق، لافتاً إلى أن النقل غير المشروع يوفر خدمة نقل الركاب بمركبات خاصة دون وجود أي رابطة اجتماعية بين السائق والركاب مع تقاضي السائق أجراً مادياً أو مقابلاً لتقديم هذه الخدمة داخل الإمارة.

وأضاف الجلاف أن «الهيئة» وفرت خدمات نقل متنوعة ضمن منظومة النقل بالإمارة، تشمل مركبات الأجرة، وحافلات النقل العام، والنقل النسائي «مهرة»، ومركبات أصحاب الهمم، و«سواري ليموزين»، وخدمة حافلة تحت الطلب، لتسهيل عملية تنقل الركاب داخل وخارج الإمارة.

وأشار إلى أن مركبات «الهيئة» تخضع بشكل دوري للتفتيش من قبل قسم الرقابة والجودة، للتأكد من سلامتها ونظافتها، فضلاً عن تميزها بجودة وجاهزية لتحميل الركاب، مع وجود كاميرات مراقبة، تسهم في توفير رحلات آمنة للمستخدمين، مع إمكانية الرجوع إليها في حال فقدان المتعلقات الشخصية في المركبة والملاحظات على السائقين.

وقال سامي الجلاف، إن استخدام تطبيق «روت عجمان» يمكن الجمهور من طلب حجز مركبات أجرة متنوعة، حسب حاجته، كما يمكنه تحميل التطبيق والتسجيل وحجز وتخطيط الرحلات بخطوات سريعة وسهلة، لافتاً إلى أن خدمة «سواري ليموزين» تتيح للجمهور التمتع برفاهية التنقل، ويمكن حجزها عن طريق الاتصال على مركز الاتصال الخاص بـ«الهيئة» أو طلبها عن طريق التطبيق.