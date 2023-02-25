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1.54 دقيقة زمن الاستجابة في «المرقبات»

قائد عام شرطة دبي يتفقد مركز شرطة المرقبات (من المصدر)
26 فبراير 2023 02:00

دبي (الاتحاد)

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 اطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على إنجازات وإحصائيات مركز شرطة المرقبات، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
جاء ذلك بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء علي غانم مدير مركز المرقبات، واللواء دكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خليفة علي راشد نائب مدير المركز، والمقدم دكتور عبدالرزاق عبدالرحيم رئيس قسم التفتيش وعدد من الضباط.
واطلع معالي الفريق المري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، منها تحقيق متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة 1.54 دقيقة خلال عام 2022، فيما كان المستهدف دقيقتين.
كما اطلع المري على إحصائيات مركز إسعاد المتعاملين، حيث بلغت نسبة السعادة الوظيفية 98.9% في عام 2022، بينما بلغت نسبة تنسيب العاملين للتدريب 100% خلال العام الماضي.

عبد الله خليفة المري
شرطة دبي
مركز شرطة المرقبات
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