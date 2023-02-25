طلبة جامعات يتعرفون إلى منظومة الابتكار في شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس الابتكار ومجلس شرطة دبي لطلبة الجامعات والكليات، لقاءً مفتوحاً مع عدد من طلبة الجامعات والكليات من مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة، بمختبر الابتكار في مقر القيادة، بهدف تعريفهم بمنظومة الابتكار في شرطة دبي، وأهمية التعاون والتكامل فيما بين الدوائر والمؤسسات الحكومية وطلبة الجامعات، خاصة في مجال مشاريع وأبحاث تخرجهم.

وحضر اللقاء الرائد الدكتور خالد المزروعي، نائب رئيس مجلس الابتكار بشرطة دبي، والنقيب الدكتور حامد عبدالله مراد، المشرف العام لمجلس الجامعات والكليات لشرطة دبي، وأمينة أحمد البسطي الفلاسي، رئيس مجلس شرطة دبي لطلبة الجامعات والكليات، ونائبها جمعة بطي الكندي الفلاسي، ووداد الحمادي من مجلس الابتكار، وحصة الشرقي من إدارة البعثات والاستقطاب بشرطة دبي.

وقال الرائد الدكتور خالد المزروعي، إن شرطة دبي تستثمر الكوادر الشابة من طلبة الكليات والجامعات، من خلال إتاحة الفرصة لهم بالتواصل المباشر مع مختلف القطاعات في شرطة دبي، سواء في مجال التدريب أو المشاركة في الأنشطة أو الملتقيات، وتفتح لهم المجال في تقديم الأفكار الإبداعية التي من شأنها أن تطور من منظومة العمل الشرطي، وتحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

وأوضح: «إن اللقاء يعزز من مستوى التواصل مع الطلبة لبحث مدى إمكانية أن تساهم أبحاثهم ومشاريع تخرجهم في دعم الأداء المؤسسي، سواء على مستوى القطاع الشرطي أو على مستوى الأداء الحكومي لمختلف الدوائر والمؤسسات، وذلك من خلال اختيارهم لمواضيع وعناوين ومشاريع تخدم توجهات هذه الجهات».

وأضاف: «نجتمع اليوم من أجل التواصل مع نخبة من الطلبة المتميزين من مختلف التخصصات، للاستماع لهم ولأفكارهم واقتراحاتهم، وتعريفهم بجهود شرطة دبي أمام الأفراد والشركات والمجتمع ككل، في إشراكهم من خلال (منصة الابتكار)، سواء من داخل الدولة أو خارجها، لتقديم الأفكار والمشاركة بابتكاراتهم لمعالجة تحديات تتعلق بعمل الشرطة والسلامة المرورية، ومنع الجريمة والحد منها وإسعاد العملاء».