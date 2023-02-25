«بريسايت» تستعرض حلول السلامة العامة المتطورة في القمة العالمية للشرطة

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «بريسايت» لحلول الذكاء الاصطناعي، التابعة لمجموعة G42 المتخصصة في تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، مشاركتها في القمة العالمية للشرطة، ذلك الحدث العالمي الرائد للأمن القومي والشرطة، والذي سيقام في مركز التجارة العالمي في دبي من 7 وحتى 9 مارس 2023.

ستجمع النسخة الثانية من القمة العالمية للشرطة بين رؤساء الشرطة من أنحاء العالم كافة، وقادة إنفاذ القانون والكيانات الحكومية الدولية وشركات القطاع الخاص، بما في ذلك روّاد التكنولوجيا، لتعزيز الشراكة التعاون للتعامل مع مستجدات السلامة العامة والأمن.

ستعرض «بريسايت» خلال القمة ثلاث تقنيات متطورة ستحدث تغييراً كبيراً في إدارة سلامة وأمن المدن، وتشمل Video Analytics «تحليلات الفيديو»، وهي منصة شاملة تجمع وتحلل البيانات من أنظمة ومصادر البيانات المجزأة والمستقلة. ويستخدم هذا المنتج مزايا المنظومة الشاملة للذكاء الاصطناعي والتقنيات التحليلية المتقدمة لتوفير المعلومات القيّمة التي تمكّن اتخاذ القرارات المستنيرة بناءً على البيانات والتقارير التحليلية.

ومن التقنيات المميزة الأخرى، مختبر الطب الشرعي Presight Forensic Lab، وهو منتج مختص بتحليل البيانات ومدعّم بالذكاء الاصطناعي، صُمم لمعالجة محتويات الوسائط غير المنسقة من الأجهزة الرقمية مثل الهواتف الذكية والحواسب المحمولة والأجهزة اللوحية والخوادم وغيرها. ويستخدم المختبر نماذج تعلم الآلة المتطورة وخوارزميات متطورة ليبحث بكفاءة عن المحتوى المخزن على الأجهزة ويُعيد ترتيب أولوياته ويصنّفه ويعززه، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية والمستندات وقواعد البيانات المحمولة. وتتمثل قدراته اللافتة في كونه أداة قيّمة للأشخاص المكلّفين بإنفاذ القانون والمحققين الشرعيين.