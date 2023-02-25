الأحد 26 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

بتوجيهات محمد بن راشد.. استمرار إغاثة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا

بتوجيهات محمد بن راشد.. استمرار إغاثة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا
25 فبراير 2023 20:14

التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يستمر الجسر الجوي من دبي لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في تدوينة على حسابه على موقع تويتر، «مغادرة طائرة جديدة من دبي سيّرتها المدينة العالمية للخدمات الإنسانية إلى أضنة، تركيا».

وأضاف المكتب في تدوينة أخرى «تحمل الطائرة نحو 99 طناً مترياً من المستلزمات والمواد الإغاثية والمعدات الطبية مقدمة من 4 منظمات أممية تستضيفها المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي ويستفيد منها أكثر من 30 ألف شخص».

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يطلق تطبيق "إماراتي" المنصة الموحدة لخدمات المواطنين في دبي
زلزال يضرب مناطق من ويلز والسكان يشعرون باهتزاز المباني
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
زلزال
تركيا
سوريا
إغاثة
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
«الباب المفتوح» في عودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك!
الرياضي
«الباب المفتوح» في عودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك!
اليوم 15:17
موسم ليفربول في هوليوود!
الرياضي
موسم ليفربول في هوليوود!
اليوم 15:07
محمد بن سلطان يشيد بمشاركة فرق الإمارات في بطولة العالم
الرياضي
محمد بن سلطان يشيد بمشاركة فرق الإمارات في بطولة العالم
اليوم 15:04
السيسي
عربي ودولي
السيسي: مصر نجحت في دحر الإرهاب
اليوم 15:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©