بتوجيهات محمد بن راشد.. استمرار إغاثة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا
بتوجيهات محمد بن راشد.. استمرار إغاثة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا
25 فبراير 2023 20:14
التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يستمر الجسر الجوي من دبي لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.
وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في تدوينة على حسابه على موقع تويتر، «مغادرة طائرة جديدة من دبي سيّرتها المدينة العالمية للخدمات الإنسانية إلى أضنة، تركيا».
وأضاف المكتب في تدوينة أخرى «تحمل الطائرة نحو 99 طناً مترياً من المستلزمات والمواد الإغاثية والمعدات الطبية مقدمة من 4 منظمات أممية تستضيفها المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي ويستفيد منها أكثر من 30 ألف شخص».