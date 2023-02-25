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طقس الإمارات المتوقع غداً
أبوظبي
25 فبراير 2023 18:26
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام خاصة شرقاً بعد الظهر، يصبح غائم ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الغربية والشمالية.
والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً. وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:37 والمد الثاني عند الساعة 05:38 والجزر الأول عند الساعة 11:31 والجزر الثاني عند الساعة 22:57.
بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:00 والمد الثاني عند الساعة 01:29.
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المصدر: وام
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