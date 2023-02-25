الأحد 26 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

هزاع المنصوري يؤكد جاهزية سلطان النيادي وفريق المهمة

هزاع المنصوري يؤكد جاهزية سلطان النيادي وفريق المهمة
25 فبراير 2023 13:25

آمنة الكتبي(دبي)
كشف هزاع المنصوري رائد الفضاء الاحتياطي أن طاقم مهمة «سبيس إكس كرو 6» أكمل أمس، في مركز كينيدي للفضاء التحضيرات النهائية ليوم الإطلاق المقرر له بعد غدٍ الاثنين، الساعة 10 و45 دقيقة صباحاً بتوقيت الإمارات، موضحاً أن سلطان النيادي رائد الفضاء وفريق المهمة يقومون بعمليات التدريبات الأخيرة قبيل الإطلاق.
وبين أنه تضمنت فترة التجهيز للانطلاق نحو المحطة الدولية، إجراء الطاقم الأساسي، محاكاة دقيقة لعملية الإطلاق، شملت الإجراءات التي تسبق لحظة الانطلاق ومن ضمنها تجربة ارتداء البدلة الخاصة بالمهمة، فيما يتمتع الفريق الذي يضم سلطان النيادي اختصاصي المهمة، وستيفن بوين قائد المهمة، من «ناسا»، ووارين هوبيرغ قائد المركبة، وأندري فيدياييف اختصاصي المهمة، بجاهزية تامة لبدء المهمة.
وينطلق الصاروخ «فالكون 9»، من منصة رقم «39A»، والذي يتميز بأنه قابل لإعادة الاستخدام على مرحلتين، حيث تم تصميمه وتصنيعه من قبل شركة «سبيس إكس»، من أجل النقل الموثوق والآمن للأشخاص والحمولات إلى مدار الأرض، وما وراءه، كما أنه يعتبر أول صاروخ مداري قابل لإعادة الاستخدام في العالم، وبعد الانطلاق الناجح ستنفصل المركبة الفضائية «سبيس إكس دراجون انديفور»، لتبدأ مسارها نحو وجهتها المحطة الفضائية الدولية بسرعة تقارب 17500 ميل في الساعة.
وسيجري رواد فضاء الطاقم، أكثر من 200 تجربة علمية خلال مهمتهم، سيتضمن بعضها أبحاثاً علمية جديدة للتحضير للاستكشاف البشري خارج مدار الأرض المنخفض، ومن ثم الاستفادة من نتائجها في مختلف علوم الحياة على الأرض، وتشمل التجارب دراسات حول كيفية احتراق مواد معينة في الجاذبية الصغرى، وأبحاث رقائق الأنسجة حول وظائف القلب والدماغ والغضاريف.

أخبار ذات صلة
سلطان النيادي.. جاهز
إعلان تفاصيل أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب
هزاع المنصوري
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
«الباب المفتوح» في عودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك!
الرياضي
«الباب المفتوح» في عودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك!
اليوم 15:17
موسم ليفربول في هوليوود!
الرياضي
موسم ليفربول في هوليوود!
اليوم 15:07
محمد بن سلطان يشيد بمشاركة فرق الإمارات في بطولة العالم
الرياضي
محمد بن سلطان يشيد بمشاركة فرق الإمارات في بطولة العالم
اليوم 15:04
السيسي
عربي ودولي
السيسي: مصر نجحت في دحر الإرهاب
اليوم 15:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©