حاكم عجمان يهنئ أمير الكويت باليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده.

كما بعث صاحب السمو حاكم عجمان برقية تهنئة مماثلة إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.