محمد بن راشد: إلى أهلنا وإخوتنا في الكويت.. كل عام وأنتم بعز وخير بمناسبة أعيادكم الوطنية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم السبت، الكويت بمناسبة اليوم الوطني.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «إلى أهلنا وإخوتنا في الكويت .. كويت المحبة والإنسانية .. كل عام وأنتم بعز وخير بمناسبة أعيادكم الوطنية .. تحيات شعب الإمارات لكم ولقيادتكم.. وتمنياتنا لكم بدوام الازدهار والاستقرار .. ونسأل الله أن يديم أخوتنا ومحبتنا».