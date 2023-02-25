محمد بن زايد يهنئ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح باليوم الوطني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم السبت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي الشقيق باليوم الوطني.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أهنئ أخي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي الشقيق.. باليوم الوطني.. داعياً الله تعالى أن يديم على الكويت وشعبها الخير والعزة والرخاء».

























