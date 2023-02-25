حاكم رأس الخيمة يهنئ أمير الكويت باليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 62 وذكرى تحرير بلاده.

وقال سموه في برقيته: "أصدق التهاني والتبريكات لأخي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ولشعبها الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني الـ 62.. نعتز ونفخر بعلاقاتنا الأخوية المتأصلة والضاربة في جذور التاريخ، وبأواصرنا المتينة التي تعكس رؤانا وأهدافنا وطموحاتنا المشتركة لصناعة مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة ..خالص تمنياتي للأشقاء في الكويت قيادة وشعباً بدوام الازدهار والرخاء والاستقرار".

كما بعث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة مماثلة إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة بهذه المناسبة.

وبعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.