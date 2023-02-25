الأحد 26 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حاكم رأس الخيمة يهنئ أمير الكويت باليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده

حاكم رأس الخيمة يهنئ أمير الكويت باليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
25 فبراير 2023 11:04

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 62 وذكرى تحرير بلاده.
وقال سموه في برقيته: "أصدق التهاني والتبريكات لأخي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ولشعبها الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني الـ 62.. نعتز ونفخر بعلاقاتنا الأخوية المتأصلة والضاربة في جذور التاريخ، وبأواصرنا المتينة التي تعكس رؤانا وأهدافنا وطموحاتنا المشتركة لصناعة مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة ..خالص تمنياتي للأشقاء في الكويت قيادة وشعباً بدوام الازدهار والرخاء والاستقرار".
كما بعث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة مماثلة إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة بهذه المناسبة.
وبعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

أخبار ذات صلة
محمد بن سلطان يشيد بمشاركة فرق الإمارات في بطولة العالم
«بريد الإمارات» يصدر طوابع تذكارية لـ«أساتذة البادل»
المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
الإمارات
الكويت
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
«الباب المفتوح» في عودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك!
الرياضي
«الباب المفتوح» في عودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك!
اليوم 15:17
موسم ليفربول في هوليوود!
الرياضي
موسم ليفربول في هوليوود!
اليوم 15:07
محمد بن سلطان يشيد بمشاركة فرق الإمارات في بطولة العالم
الرياضي
محمد بن سلطان يشيد بمشاركة فرق الإمارات في بطولة العالم
اليوم 15:04
السيسي
عربي ودولي
السيسي: مصر نجحت في دحر الإرهاب
اليوم 15:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©