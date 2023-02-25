رئيس الدولة ونائبه يهنئان أمير الكويت باليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.