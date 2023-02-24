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سيف بن زايد يطلع على أحدث صناعات الدفاع البرية والبحرية والجوية

سيف بن زايد خلال الجولة (وام)
25 فبراير 2023 01:13

أبوظبي (وام) 

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023» في نسخته السادسة عشرة، ومعرض الدفاع البحري «نافدكس 2023» في نسخته السابعة، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

واطلع سموه في جولته على أحدث ما تقدمه المؤسسات والشركات العارضة في المعرضين من منتجات وتقنيات ومبادرات، تعزز الصناعات الدفاعية وأمن المجتمعات، وفي مجالات الدفاع البحري والأمن البحري، وأحدث التطورات التي توصلت إليها قطاعات الدفاع البرية والبحرية والجوية.

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وشملت زيارة سموه في «آيديكس 2023» زيارة جناح «إنترناشونال جولدن جروب» التي تقدم المنتجات المتطورة في الصناعات الدفاعية والأمنية، إضافة إلى عرض أحدث المعدات الدفاعية ومستلزمات الجيوش البرية والجوية والبحرية، وجناح «مجلس توازن الاقتصادي» وما يقدم من نماذج لأحدث حلول ومبادرات الصناعة الدفاعية والأمنية مثل: «ميمن للطيران»، وطائرة من دون طيار (D7)، وطابعة (D3)، ومراكب للتكنولوجيا، كما زار سموه جناح شركة كالدس للصناعات العسكرية المتخصصة في تصنيع الآليات القتالية بأنواعها كافة.

وفي «نافدكس»، زار سموه أجنحة شركة (blue gulf cat) بما تعرضه من منتجات بحرية مثل القوارب متعددة الاستخدامات، كما اطلع سموه على الزورق الإماراتي «مظفر» الذي يعد إحدى الوحدات الرئيسة في تقديم الإنذار المبكر وتنفيذ عمليات الأمن البحري، ويقوم بالعديد من المهام منها: المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، وتأمين سواحل الدولة ومنشآتها الحيوية، والإبلاغ عن المخاطر البحرية، وغيرها من المهام الأمنية المتعلقة بخفر السواحل.

سيف بن زايد
أبوظبي
الإمارات
آيدكس
معرض آيدكس
نافدكس
معرض نافدكس
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