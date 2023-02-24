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محمد البواردي يلتقي عدداً من الوزراء والمسؤولين الزائرين لمعرضي «آيدكس ونافدكس»

محمد البواردي يلتقي عدداً من الوزراء والمسؤولين الزائرين لمعرضي «آيدكس ونافدكس»
25 فبراير 2023 01:13

أبوظبي (وام)

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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، أمس بمكتبه في معرض الدفاع الدولي آيدكس، عدداً من الوزراء والمسؤولين الزائرين لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2023».
فقد استقبل معاليه، كلاً على حدة، إنوسنت لوغا، وزير الدفاع والخدمة الوطنية التنزاني، ومعالي ثاندي موديسي، وزيرة الدفاع لجنوب أفريقيا، ومعالي سياخانبايار غورسيد، وزير الدفاع المنغولي.
وبحث معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع والضيوف من الدول الصديقة، مختلف جوانب التعاون والعمل العسكري المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولهم، بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.

محمد البواردي
أبوظبي
الإمارات
آيدكس
معرض آيدكس
نافدكس
معرض نافدكس
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