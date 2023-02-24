رئيس الأركان يلتقي عدداً من المسؤولين الزائرين لمعرضي «آيدكس ونافدكس»

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، أمس بمكتبه في معرض الدفاع الدولي آيدكس، عدداً من المسؤولين الزائرين لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2023».

فقد استقبل معاليه، كلاً على حدة، الفريق أول رودزني مافواني، رئيس قوة الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا، والفريق أول تان سري داتو سري حاج أفندي بن بوانج، قائد قوات الدفاع الماليزية. وبحث معالي الفريق الركن عيسى سيف المزروعي والضيوف مختلف جوانب التعاون والعمل العسكري المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.