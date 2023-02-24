«بيانات» تدرس فرصاً للتوسع بآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط

أبوظبي (وام)

قال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة «بيانات»، إحدى شركات «جي 42»، المتخصصة في الحلول الجغرافية المكانية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إن الشركة تدرس حالياً فرصاً عدة للتوسع المحلي والخارجي، بما يعزز من وصولها إلى الأسواق الدولية.

وأضاف الحوسني: «إن الخيارات تشمل فرص استحواذات في شرق آسيا وشمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط أو من خلال مشاريع مشتركة (Joint Venture) عبر تأسيس شركة محلية تستحوذ فيها (بيانات) على حصة، بالإضافة إلى حصة لشريك آخر». وأوضح أن إدارة الاستراتيجية في بيانات سترفع تقاريرها بشأن هذه الفرص إلى مجلس الإدارة الذي سيقوم بدوره بدراستها واتخاذ قرار نهائي بشأن الفرص المستهدفة في الأسواق الخارجية. وأكد أن «بيانات» شهدت زيادة جوهرية في الإيرادات والأرباح والأصول وحقوق المساهمين خلال العام الماضي، وأرجع ذلك إلى تحسن الأداء المالي للأعمال القائمة بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية وأهدف المجموعة، وتوقع أن تنجح «بيانات» في تحقيق نتائج مالية أفضل في 2023.

وأظهرت النتائج الأولية لشركة «بيانات»، تحقيقها إيرادات بقيمة 788.3 مليون درهم خلال 2022، بزيادة بنسبة 115% مقارنة بالعام 2021، فيما بلغ صافي أرباحها أكثر من 202.3 مليون درهم بنمو بنحو 110%، كما زاد إجمالي الموجودات إلى 1.5 مليار درهم بزيادة قدرها 218%.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة «بيانات»، أن هناك مفاوضات حالياً مع القطاع التجاري والصناعي، وأيضاً الصناعي الدفاعي لاستكشاف ما يمكن أن تقدمه «بيانات» لهذه القطاعات الاستراتيجية، إضافة إلى توفير حلولها الجيومكانية والخرائط الجيوغرافية والتوائم الرقمية، مشيراً إلى أن المفاوضات تشمل شركات عدة في شرق آسيا ووسط أوروبا وشمال أفريقيا.