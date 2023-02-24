السبت 25 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«بيانات» تدرس فرصاً للتوسع بآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط

حسن الحوسني
25 فبراير 2023 01:12

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
إطلاق جائزة عجمان للذكاء الاصطناعي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي

قال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة «بيانات»، إحدى شركات «جي 42»، المتخصصة في الحلول الجغرافية المكانية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إن الشركة تدرس حالياً فرصاً عدة للتوسع المحلي والخارجي، بما يعزز من وصولها إلى الأسواق الدولية. 
وأضاف الحوسني: «إن الخيارات تشمل فرص استحواذات في شرق آسيا وشمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط أو من خلال مشاريع مشتركة (Joint Venture) عبر تأسيس شركة محلية تستحوذ فيها (بيانات) على حصة، بالإضافة إلى حصة لشريك آخر». وأوضح أن إدارة الاستراتيجية في بيانات سترفع تقاريرها بشأن هذه الفرص إلى مجلس الإدارة الذي سيقوم بدوره بدراستها واتخاذ قرار نهائي بشأن الفرص المستهدفة في الأسواق الخارجية. وأكد أن «بيانات» شهدت زيادة جوهرية في الإيرادات والأرباح والأصول وحقوق المساهمين خلال العام الماضي، وأرجع ذلك إلى تحسن الأداء المالي للأعمال القائمة بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية وأهدف المجموعة، وتوقع أن تنجح «بيانات» في تحقيق نتائج مالية أفضل في 2023. 
وأظهرت النتائج الأولية لشركة «بيانات»، تحقيقها إيرادات بقيمة 788.3 مليون درهم خلال 2022، بزيادة بنسبة 115% مقارنة بالعام 2021، فيما بلغ صافي أرباحها أكثر من 202.3 مليون درهم بنمو بنحو 110%، كما زاد إجمالي الموجودات إلى 1.5 مليار درهم بزيادة قدرها 218%. 
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة «بيانات»، أن هناك مفاوضات حالياً مع القطاع التجاري والصناعي، وأيضاً الصناعي الدفاعي لاستكشاف ما يمكن أن تقدمه «بيانات» لهذه القطاعات الاستراتيجية، إضافة إلى توفير حلولها الجيومكانية والخرائط الجيوغرافية والتوائم الرقمية، مشيراً إلى أن المفاوضات تشمل شركات عدة في شرق آسيا ووسط أوروبا وشمال أفريقيا. 

جي 42
حسن الحوسني
بيانات
شركة بيانات
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (أرشيفية)
عربي ودولي
الإمارات: حان وقت الدبلوماسية الشاملة في أوكرانيا
اليوم 01:15
نواف الأحمد الصباح
عربي ودولي
نواف الأحمد.. مسيرة حافلة بالإنجازات
اليوم 01:15
إحراق الإطارات أمام مصرف خلال تظاهرة في بيروت (أرشيفية)
عربي ودولي
لبنان.. تعليق إضراب المصارف لأسبوع واحد
اليوم 01:15
جندي أوكراني في باخموت
عربي ودولي
الأزمة الأوكرانية على شفا التحول لـ «صراع مُجمد»
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©