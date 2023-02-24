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راشد المعلا: خريجونا رصيدنا الحقيقي وثروتنا التي لا تنضب

راشد المعلا في صورة تذكارية مع الخريجين (وام)
25 فبراير 2023 01:13

أم القيوين (وام)

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برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، رئيس مجلس أمناء جامعة أم القيوين، حفل تخريج طلبة جامعة أم القيوين دفعة عام الاستدامة الذي أقيم مساء أمس بمقر الجامعة.
وأكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا أن جامعة أم القيوين تعد واحدة من أهم المؤسسات الأكاديمية في الدولة، وتسعى دائماً للتميز والحضور الفعال في المناسبات كافة، وهي جامعة متجددة دائماً، سواء على صعيد اعتماد كليات جديدة والمناهج الحديثة التي تزخر بها تخصصاتها أو من خلال التحديث المستمر لبيئة الجامعة التعليمية التي أدت إلى استقطاب نخب مميزة من الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة.
وأعرب سمو ولي عهد أم القيوين عن تهانيه للخريجين وأسرهم بحصادهم المبارك الذي يتوج الجهود التي بذلت على امتداد سنوات من الدراسة الأكاديمية والتحصيل العلمي، لتحقيق التميز والتفوق، والانطلاق نحو مختلف ميادين العمل والعطاء في الساحات كافة.
وفي ختام الحفل، كرم سمو ولي عهد أم القيوين، الخريجين في جامعة أم القيوين، وسلمهم شهاداتهم العلمية، مباركاً لهم نجاحهم وانتقالهم إلى مرحلة جديدة من مسيرتهم الطويلة نحو صنع المستقبل، متمنياً لهم التوفيق والسداد والمستقبل الزاخر بالنجاح.

راشد المعلا
الإمارات
راشد بن سعود المعلا
ولي عهد أم القيوين
أم القيوين
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