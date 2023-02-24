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نهيان بن مبارك يحضر حفل سفارة الكويت

نهيان بن مبارك والحضور خلال الحفل (وام)
25 فبراير 2023 01:13

أبوظبي (وام)

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه جمال محمد الغنيم، سفير دولة الكويت لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة الـ 62. كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق الفيرمونت باب البحر بأبوظبي، معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة. وتضمن حفل السفارة الكويتية في أبوظبي، إعلان مجموعة بريد الإمارات، إصدار طابع بريدي تذكاري بالمناسبة يحمل شعار «الإمارات تحب الكويت»، وهو مزين بعلمي البلدين وأبرز معالمهما العمرانية.

نهيان بن مبارك
الإمارات
الكويت
اليوم الوطني الكويتي
سفارة الكويت
السفارة الكويتية
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