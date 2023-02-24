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افتتاح مسجد الإمام سعيد بن منصور

مسجد الإمام سعيد بن منصور
25 فبراير 2023 01:12

الشارقة (الاتحاد)

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افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، مسجد «الإمام سعيد بن منصور» بمنطقة القوز في مدينة الشارقة، حيث يتسع لما يزيد على 450 مصلياً ومصلية، وذلك ضمن جهود الدائرة واستعدادها لاستقبال شهر رمضان الفضيل؛ لتوفير الأجواء الإيمانية وسبل الراحة والطمأنينة لمرتادي المساجد، خاصة في شهر الرحمة والغفران.
شهد الافتتاح، عبدالله خليفة يعروف السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، يرافقه المتبرع ببناء المسجد الذي شيد وفق الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بالطابع الحديث، تعلوه منارة بارتفاع 24 متراً وقبة دائرية تتوسطه، وبني المسجد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 3517 متراً مربعاً، تضم المصلى ومرافقه الخدمية من الميضأة ودورات المياه ومواقف للسيارات وسكن للإمام وآخر للمؤذن، ويتسع المصلى لما يزيد على 450 مصلياً، منها 65 لمصلى النساء.

الإمارات
الشارقة
دائرة الشؤون الإسلامية
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