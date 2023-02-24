«الصناعة» تختتم مشاركتها في «آيدكس» و«نافدكس»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشاركتها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2023) ومعرض الدفاع البحري (نافدكس 2023).

وعرضت الوزارة خلال المشاركة أبرز الممكنات والحوافز النوعية الداعمة لنمو قطاع الصناعات الدفاعية الذي يعد أحد القطاعات ذات الأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، وكيفية استفادة الشركات الصناعية من برامج ومبادرات الوزارة مثل برنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج التحول التكنولوجي، ومؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، والحلول التمويلية المتوافرة من خلال مصرف الإمارات للتنمية الشريك الاستراتيجي للوزارة. وركزت الوزارة على ملفات تعزيز تنافسية الصناعات الدفاعية عبر تعزيز اعتماد التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، ودعم مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، وتحقيق التكامل والتعاون مع الجهات كافة في الدولة لتعزيز استفادتهم من هذه المزايا والممكنات الداعمة للنمو والتوسع.

فرص للنمو

كما التقت الوزارة بالعديد من الوفود المشاركة من مختلف أنحاء العالم لتعريفهم بالفرص الاستثمارية والممكنات والحوافز، وتعزيز الشراكات والتكامل في القطاع الصناعي بين الشركات في الدولة، ونظيرتها الأجنبية، كما شاركت في عدد من الجلسات الحوارية مثل اجتماع طاولة مستديرة بالتعاون مع «مجمع توازن الصناعي».

التكنولوجيا الدفاعية

كما شاركت الوزارة في جلسة حوارية عن التكنولوجيا الدفاعية المتطورة في دولة الإمارات، وكذلك كمُحَكّم في مسابقة الشركات التكنولوجية الناشئة لتعزيز أداء القطاع من خلال الابتكارات المقدمة، في ظل المكانة التي تحوزها الدولة كمنصة انطلاق للعديد من الشركات الصناعية، خصوصاً في الصناعات الدفاعية.

جاذبية استثمارية

ووقعت الوزارة مذكرات تفاهم لتمكين ودعم تنافسية شركات الصناعات الدفاعية والترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، وكذلك لتوفير باقة من الحوافز والمزايا لجذب الاستثمارات الصناعية، وتشجيع الشركات على تبني مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، وصولاً إلى تحفيز الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لتعزيز سلاسل التوريد.