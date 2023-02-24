السبت 25 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الصناعة» تختتم مشاركتها في «آيدكس» و«نافدكس»

«الصناعة» تختتم مشاركتها في «آيدكس» و«نافدكس»
25 فبراير 2023 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشاركتها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2023) ومعرض الدفاع البحري (نافدكس 2023).
وعرضت الوزارة خلال المشاركة أبرز الممكنات والحوافز النوعية الداعمة لنمو قطاع الصناعات الدفاعية الذي يعد أحد القطاعات ذات الأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، وكيفية استفادة الشركات الصناعية من برامج ومبادرات الوزارة مثل برنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج التحول التكنولوجي، ومؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، والحلول التمويلية المتوافرة من خلال مصرف الإمارات للتنمية الشريك الاستراتيجي للوزارة. وركزت الوزارة على ملفات تعزيز تنافسية الصناعات الدفاعية عبر تعزيز اعتماد التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، ودعم مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، وتحقيق التكامل والتعاون مع الجهات كافة في الدولة لتعزيز استفادتهم من هذه المزايا والممكنات الداعمة للنمو والتوسع.

فرص للنمو
كما التقت الوزارة بالعديد من الوفود المشاركة من مختلف أنحاء العالم لتعريفهم بالفرص الاستثمارية والممكنات والحوافز، وتعزيز الشراكات والتكامل في القطاع الصناعي بين الشركات في الدولة، ونظيرتها الأجنبية، كما شاركت في عدد من الجلسات الحوارية مثل اجتماع طاولة مستديرة بالتعاون مع «مجمع توازن الصناعي».

أخبار ذات صلة
الإمارات: حان وقت الدبلوماسية الشاملة في أوكرانيا
الإمارات والكويت.. علاقات أخوية راسخة تعزز العمل الخليجي المشترك

التكنولوجيا الدفاعية
كما شاركت الوزارة في جلسة حوارية عن التكنولوجيا الدفاعية المتطورة في دولة الإمارات، وكذلك كمُحَكّم في مسابقة الشركات التكنولوجية الناشئة لتعزيز أداء القطاع من خلال الابتكارات المقدمة، في ظل المكانة التي تحوزها الدولة كمنصة انطلاق للعديد من الشركات الصناعية، خصوصاً في الصناعات الدفاعية.

جاذبية استثمارية
ووقعت الوزارة مذكرات تفاهم لتمكين ودعم تنافسية شركات الصناعات الدفاعية والترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، وكذلك لتوفير باقة من الحوافز والمزايا لجذب الاستثمارات الصناعية، وتشجيع الشركات على تبني مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، وصولاً إلى تحفيز الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لتعزيز سلاسل التوريد.

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
الإمارات
نافدكس
معرض نافدكس
آيدكس
معرض آيدكس
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (أرشيفية)
عربي ودولي
الإمارات: حان وقت الدبلوماسية الشاملة في أوكرانيا
اليوم 01:15
نواف الأحمد الصباح
عربي ودولي
نواف الأحمد.. مسيرة حافلة بالإنجازات
اليوم 01:15
إحراق الإطارات أمام مصرف خلال تظاهرة في بيروت (أرشيفية)
عربي ودولي
لبنان.. تعليق إضراب المصارف لأسبوع واحد
اليوم 01:15
جندي أوكراني في باخموت
عربي ودولي
الأزمة الأوكرانية على شفا التحول لـ «صراع مُجمد»
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©