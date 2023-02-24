مجلس التوازن يتعاون مع «ساب» لتقديم قدرات طباعة ثلاثية الأبعاد

أبوظبي (الاتحاد)

وقَّع مجلس التوازن، على هامش مشاركته في معرضي «آيدكس 2023» و«نافدكس 2023»، اتفاقية مع «ساب»، الشركة الرائدة في الصناعات الدفاعية والأمنية بدولة الإمارات؛ بهدف تقديم قدرات طباعة ثلاثية الأبعاد للقوات الجوية والدفاع الجوي في الإمارات، تتضمن التصميم والتصنيع الدقيق لقطع الغيار.

وقع على الاتفاقية، أمس، بجناح مجلس التوازن بالمعرض كل من عبدالله سيف العواني، الرئيس التنفيذي للبرنامج الاقتصادي في مجلس التوازن، وآنا كارين روزن، المدير العام لشركة «ساب» بدولة الإمارات، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.