14 منتجاً جديداً أطلقتها «إيدج» في «آيدكس»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت «جاهزية»، الشركة التابعة لمجموعة إيدج، المزود الشامل لحلول الدفاع وخدمات الاستجابة للطوارئ، و«Evolution XR»، الشركة التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، وتقدم محتوى افتراضياً رائداً فعالاً وعملياً وواقعياً، أمس، شراكة لتطوير وتوفير حلول متخصصة للتدريب على الاستجابة لحالات الطوارئ باستخدام تقنية الواقع الافتراضي والمعزز في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أعلنت «إيدج»، أمس، توقيع عقد مع القوات المسلحة الإماراتية لتزويدها بمناظير حرارية فردية مدمجة للمناورات الحاسمة على الأرض. وبموجب العقد، ستقدم «إيدج» ثلاثة أنواع مختلفة من المناظير التي تجمع بين التصميم المعياري وتكنولوجيا التصوير الحراري الفائقة.

وكانت «إيدج»، اختتمت مشاركتها الناجحة في معرض آيدكس 2023، بعد أن أطلقت 14 منتجاً جديداً، بما في ذلك 11 من المركبات والحلول المستقلة وغير المأهولة، ووقعت عقوداً وصفقات جديدة بقيمة 18.6 مليار درهم، تتضمن 4 مليارات درهم صفقات تصدير دولية، إلى جانب العديد من الشراكات والاتفاقيات مع كبار مصنعي المعدات الأصلية وشركات الدفاع والتكنولوجيا والموردين.

وبصفتها شريكاً استراتيجياً، تفخر «إيدج» بتحقيقها أكبر حضور في الحدث الذي استمر خمسة أيام، وتضمنت الصفقات الرئيسية الموقّعة خلال الحدث، صفقة تصدير تاريخية بقيمة 1 مليار يورو مع البحرية الأنغولية لبناء وتصدير أسطول من الطرادات بطول 71 متراً، وعقوداً كبرى بقيمة تزيد على 9 مليارات درهم مع القوات المسلحة الإماراتية لتوريد منتجات «إيدج» من ذخائر (ثندر) و(ديزرت ستينغ 25) الموجهة بدقة، وأنظمة (شادو 25) و(شادو 50)، وذخائر (هنتر) الجوالة، وعقداً بقيمة 4 مليارات درهم لتوفير حلول للاتصالات التكتيكية، وربط البيانات للقوات المسلحة الإماراتية.

ووقعت «إيدج» أيضاً أكثر من 20 اتفاقية ومشروعاً مشتركاً مع العديد من اللاعبين الرئيسيين في القطاع، بما في ذلك «ريثيون الإمارات» وICOMM و«جون كوكريل» و«بي إيه إي سيستمز» و«لوكهيد مارتن» و«هال» وL3Harris و«فينكانتييري»، وغيرهم. وضم جناح «إيدج» أيضاً شركات جديدة استحوذت فيها مؤخراً على أسهم كبيرة، بما في ذلك شركة «هايلاندر» المتخصصة في الحلول المستقلة، و«ميلريم للروبوتات»، الشركة الأوروبية الرائدة في مجالات الروبوتات والأنظمة الذاتية، والتي تمتلك فيها «إيدج» حصة مسيطرة، وكذلك مجموعة GRADEONE التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتختص بتوفير المعدات العسكرية والألعاب النارية والذخيرة والإمدادات لمختلف الخدمات العسكرية، وخدمات إنفاذ القانون والإنقاذ.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «إن النجاح الكبير الذي حققه آيدكس 2023 هو دليل على استمرار الابتكار في قطاع الدفاع، والخطوات الهائلة التي حققتها إيدج في السنوات الثلاث الماضية.. وتواصل إيدج دفع حدود الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة عبر مجالات متعددة، مع التركيز على القدرات المستقلة والأسلحة الذكية والحرب الإلكترونية، وهي المجالات التي أثبتت فيها إيدج ريادتها عالمياً.. كما أن المنتجات الـ 14 المتطورة التي أطلقناها هذا الأسبوع، والعقود والصفقات المحلية والدولية الكبيرة الموقعة بمليارات الدولارات، هي مؤشر واضح على أننا نسير في المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا تزامناً مع تعزيز قدراتنا السيادية، وزيادة حضورنا العالمي من خلال التصدير».