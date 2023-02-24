«خليفة التربوية»: الموضوعية والشفافية والتميز معيار تحكيم الأعمال الفائزة

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية لقاءً لفرق المحكمين والمقيمين للدورة السادسة عشرة 2023، ناقشت خلاله آليات ومعايير التحكيم، وفقاً للخطة الزمنية للدورة الحالية بحيث تم بدء عملية تحكيم الأعمال المرشحة للجائزة أمس والتي تستمر حتى إعلان أسماء الفائزين في مايو المقبل.

وأكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أهمية هذا اللقاء الذي يجمع نخبة من المحكمين والمقيمين وأعضاء اللجنة التنفيذية للجائزة في مرحلة مهمة من مراحل الدورة الحالية، خاصة بعد فرز طلبات المرشحين، والتأكد من استيفاء الأعمال المرشحة للمعايير والضوابط والشروط المحددة لكل مجال أو فئة مطروحة في الدورة الحالية.

وأشارت إلى أن عملية التحكيم تتم في إطار شامل من الشفافية والموضوعية المطلقة التي يلتزم بها جميع المحكمين بما يترجم رسالة الجائزة في نشر ثقافة التميز في الميدان التربوي على المستويات المحلية والعربية والدولية، حيث طرحت الجائزة في دورتها الحالية 10 مجالات موزعة على 17 فئة، وحظيت هذه الدورة بإقبال كبير من مختلف عناصر العملية التعليمية سواء داخل الدولة أو خارجها.

وخلال الاجتماع، ناقشت العفيفي وأعضاء لجان التحكيم والتقييم عدداً من المحاور ذات العلاقة بتطوير البنية التحتية الذكية للتطبيقات الإلكترونية التي تتم من خلالها عملية تسلم أعمال المرشحين وفرزها وتحكيمها، بما يعزز التفاعل مع المرشحين على مستوى الدولة والوطن العربي.