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راشد بن حميد النعيمي يفتتح معرض E7

راشد بن حميد النعيمي يفتتح معرض E7
25 فبراير 2023 01:12

عجمان (وام)

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افتتح الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أمس الأول معرض E7 الأول من نوعه على مستوى الدولة، الذي تنظمه شركة «رؤيتي» في مركز عجمان لريادة الأعمال خلال الفترة من 23 إلى27 فبراير الجاري.
وكرم الشيخ راشد بن حميد النعيمي عقب افتتاح المعرض 7 شخصيات مجتمعية ومن رواد الأعمال وهم محمد هلال، ورشا الظنحاني، وهزاع إبراهيم المنصوري، وريم الحساني، وعزة القبيسي، وعائشة بن بشر، والدكتورة ماجدة العزعزي.
يسلط المعرض الضوء على الشركات والمؤسسات والجهات المتميزة بإبداعها في المجالات المختلفة، ويجمع تحت سقفه العديد من التشكيلات والمنتجات التي تلبي تطلعات أفراد المجتمع في إطار من الفخامة والحداثة ومواكبة أفضل الممارسات العالمية.
وقال عبدالله الشحي رئيس مجلس إدارة «رؤيتي» إن هذا المعرض يمثل امتداداً للرؤى المستدامة التي تستهدف توفير أفضل المنتجات لجميع أفراد الأسرة والمجتمع، وتوسيع دائرة التسويق لمنتجاتهم، وذلك انطلاقاً من أن دعم طموحات التنمية المستدامة، واستنباط الحلول المبتكرة للتسوق، وتوفير البيئة الجاذبة.

راشد بن حميد النعيمي
الإمارات
عجمان
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