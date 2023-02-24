«الصحة - أبوظبي» تُعلن أسماء الفائزين بمنحة البحوث والابتكار في الرعاية الصحية

أبوظبي (وام)

أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي الفائزين في النسخة الأولى من «منحة البحوث والابتكار في الرعاية الصحية» التي تمثل تمويلاً مالياً لكوادر الرعاية الصحية، يهدف إلى دعم جهود البحث والابتكار ضمن قطاع الرعاية الصحية في الإمارة.

وتهدف المنحة التي تم الإعلان عن الفائزين بها، ضمن فعاليات أسبوع الدائرة للابتكار إلى تعزيز التنافسية والابتكار، ضمن قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، والتشجيع على تطوير مشروعات بحثية رائدة، وإطلاق منتجات وتقنيات وخدمات مبتكرة ضمن منشآت ومؤسسات الرعاية الصحية في الإمارة.

وقدم الجوائز للفائزين معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة، بحضور الدكتور راشد السويدي المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتورة أسماء المناعي المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي.

ومنذ إطلاقها في سبتمبر 2022، تلقت المنحة أكثر من 70 مشاركة، من ضمنها 50 مشاركة بحثية، و20 ابتكاراً وإثبات مفاهيم، وجاءت العروض الثمانية الفائزة من مدينة برجيل الطبية، ومستشفى توام، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، بالإضافة إلى عرضي إثبات المفاهيم (PoC) من مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وشركة «صحة».

وستتسنى الفرصة للفائزين لإجراء التجارب السريرية وتسويق أفكارهم بمساعدة مركز الإبداع والابتكار بدائرة الصحة - أبوظبي، والعديد من شركاء الدائرة العاملين بمنظومة الرعاية الصحية بالإمارة. وقالت الدكتورة أسماء المناعي المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي: عملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نفتخر بكون أبوظبي وجهة رائدة للبحوث والابتكار للارتقاء بمخرجات قطاع الرعاية الصحية مع تحسين كفاءة عمل المنظومة الصحية بأسرها.. ومنذ إطلاق المنحة قام فريق العمل بمراجعة أكثر من 70 مشاركة تُغطي كافة مجالات الرعاية الصحية، حيث رأينا معلومات وأفكار ملهمة لتحديات في القطاع الصحي.

وأضافت: نحتفل اليوم بالفائزين الثمانية الذين التزموا بشروط التقديم، وعرضوا مشاريع من شأنها تحسين خدمات الرعاية الصحية بالإمارة ونحن بدائرة الصحة - أبوظبي، نعمل باستمرار على خلق نظام صحي مرن يمكن العاملين به من تقديم أفكار لتحسينه وتطويره.

وغطت العروض الثمانية الحاصلة على المنحة مواضيع مختلفة ومجالات طبية عديدة، حيث ناقش الدكتور خالد مسّلم موضوع «المحددات الوراثية والدمّية لنتائج مرض الثلاسيميا: مجموعة الثلاسيميا الطولية في إمارة أبوظبي (AD-TLC)»، بينما قدم الدكتور ميكلوس سزوليكس بحثاً بعنوان «الفحص متعدد الوسائط للضعف الإدراكي المعتدل والخرف لدى البالغين»، وناقش الدكتور عبد المجيد الزبيدي «تجربة عشوائية لدمج تسلسل الجينوم الكامل في إدارة فرط كوليسترول الدم في الإماراتيين».