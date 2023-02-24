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«السوربون أبوظبي» توقع مذكرة تفاهم مع «داسو» للطيران

ماجد الخميري وفيليب بيرن خلال التوقيع (من المصدر)
25 فبراير 2023 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت جامعة السوربون أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة «داسو»، الرائدة عالمياً في مجال الطيران، تهدف إلى التعاون الأكاديمي في مجال تطوير البرامج، والتعليم، والبحوث المتعلقة بالطيران في دولة الإمارات عبر الاستعانة بالخبرات الصناعية، وباستخدام أفضل التقنيات والتكنولوجية المتقدمة.
كما تهدف المذكرة بين جامعة السوربون أبوظبي وشركة داسو للطيران إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بشكل مشترك في مجال الطيران والبحوث ذات الصلة، وتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة التعاونية التي تتضمن التدريب الداخلي للطلاب والبحوث التعاونية والبرامج الأكاديمية وبناء القدرات والتنمية.
ووقع مذكرة التفاهم الدكتور ماجد خميس الخميري، نائب مدير جامعة السوربون أبوظبي للشؤون الإدارية والمالية، نيابة عن البروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، وفيليب بيرن نائب الرئيس التنفيذي على المستوى الدولي لشركة داسو، الذي حضر نيابة عن إريك ترابير رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة داسو للطيران، وذلك على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023».

جامعة السوربون أبوظبي
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