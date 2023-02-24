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الإمارات

إعلان نتائج مسابقة الموسم الثاني من «تحدي علوم المستقبل»

إعلان نتائج مسابقة الموسم الثاني من «تحدي علوم المستقبل»
25 فبراير 2023 01:11

دبي (الاتحاد)

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نظَّم مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار، التابع لمؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، فعاليات الموسم الثاني من مسابقة «تحدي علوم المستقبل» والتي استهدفت الطلبة الموهوبين في دول مجلس التعاون الخليجي لإتاحة الفرصة لهم لإبراز قدراتهم الإبداعية، وتعزيز مهاراتهم ومواهبهم.
وبدأ حفل إعلان نتائج مسابقة تحدي علوم المستقبل بكلمة من معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز الذي قال في كلمته مخاطباً الحضور: «يسرّنا أن نختتم مسابقة (تحدي علوم المستقبل) التي حققت أهدافها في استكشاف وإبراز نماذج رائعة من الطلاب، بما يحملونه من وعي معرفي ومهارات علمية وأداء متفوق يعكس مستوى رفيعاً من التعليم». 
وانطلقت المسابقة التي استهدفت فئة الناشئين من سن 10 سنوات إلى 13 سنة، بالإضافة إلى فئة المحترفين من 14 إلى 17 سنة، في 27 أكتوبر الفائت عبر حفل افتراضي تم بثه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي للمؤسسة، وتم الإعلان عن الفائزين في حفل ختامي عقد الخميس الماضي.
وقد شهدت الجائزة إقبالاً كبيراً هذا الموسم، حيث قام بالتسجيل في منصة المسابقة 308 فرق، وتم قبول 252 فريقاً من 630 طالباً وطالبة، حيث سجل من دولة الإمارات العربية المتحدة 91 فريقاً (236 طالباً)، ومن المملكة العربية السعودية مئة فريقاً (251 طالباً) ومن دولة قطر 26 فريقاً (55 طالباً) ومن سلطنة عُمان 10 فريقاً (21 طالباً)، وفريقان من دولة الكويت (6 طلاباً)، بالإضافة إلى 23 فريقاً (60 طالباً) من مملكة البحرين، حيث قدموا أعمال ومشاريع مميزة ومبتكرة.

مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار
دبي
الإمارات
مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز
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