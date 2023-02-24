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«أمناء جامعة الإمارات» يناقش مؤشرات الأداء

جانب من الاجتماع (من المصدر)
25 فبراير 2023 01:11

العين (الاتحاد)

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اجتمع مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس، برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، واطّلع المجلس على مؤشرات الأداء الرئيسة لجامعة الإمارات العربية المتحدة لعام 2022 والتقدم الذي تحرزه الإدارة التنفيذية لجامعة الإمارات في تنفيذ استراتيجية الجامعة لدعم الأهداف الوطنية.
وفيما يخص خطة العمل الشاملة للجامعة، بهدف تسريع تقدّم تصنيفها العالمي، اطّلع المجلس على عروض تقديمية حول الوضع الحالي للأنشطة البحثية والتحديات المرتبطة بها، ومواصلة تطوير استراتيجية البحث ضمن الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى لجامعة الإمارات.
كما ناقش المجلس التقدّم الحالي في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 23/10 لعام 2022: «لجنة تنفيذ قرار حوكمة مؤسسات التعليم العالي الاتحادية». واستعرض المجلس الإجراءات الرئيسية والمجالات ذات الأولوية للتحسين، الواردة في تقرير التقييم الذاتي لأداء المجلس، وناقش المجلس الإجراءات التي يجري اتخاذها لتنفيذ توصياته.
وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2022 «بشأن حوكمة مؤسسات التعليم العالي الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وافق المجلس على إنشاء اللجنة المالية والإدارية والاستثمارية لتكون اللجنة الدائمة الثالثة لمجلس الجامعة، كما وافق على ميثاق اللجنة وعضويتها.
كما عرضت لجنة الشؤون الأكاديمية والطلابية على المجلس تقريرها ووافق المجلس على توصيات اللجنة، على النحو التالي: إنشاء مركز أبحاث رأس المال البشري، وبرنامج دكتوراه جديد في الهندسة البيئية، وتغييرات في أسماء الأقسام الخمسة لكلية الإدارة والاقتصاد.
كما عرض الدكتور طارق بن هندي، رئيس لجنة التدقيق والمخاطر التقرير الدوري للجنة حول الشؤون المالية وإدارة المخاطر المؤسسية والتدقيق الداخلي. وفي ختام الجلسة، اطّلع المجلس على عرض للأداء المالي لجامعة الإمارات العربية المتحدة لعام 2022.

الإمارات
جامعة الإمارات
زكي نسيبة
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