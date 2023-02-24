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عويضة المرر: التشغيل التجاري لمحطة براكة الثالثة يدعم أمن الطاقة

عويضة المرر
25 فبراير 2023 01:11

أبوظبي (وام)

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أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن التشغيل التجاري لثالثة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، خطوة كبيرة تعزز دور المحطات الأساسي في تحقيق أهداف أبوظبي الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية بما يصل إلى 50% في الإمارة بحلول عام 2025، بالإضافة إلى توفير ما يصل إلى 25% من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية.
وقال معالي المهندس عويضة مرشد المرر بهذه المناسبة: «بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تتكامل مصادر الطاقة النظيفة في الدولة ضمن نهج مدروس لضمان أمن الطاقة واستقرار إمداداتها، إلى جانب زيادة مساهمتها في التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، وفي هذا الإطار يبرز الدور المهم لمحطات براكة للطاقة النووية والتي ستوفر عند تشغيل محطاتها الأربع أكثر من 85% من الكهرباء النظيفة في إمارة أبوظبي، إلى جانب الحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية على أساس سنوي».
وأضاف أن ما يميز مشروع محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، أن دوره يتعدى إنتاج الكهرباء النظيفة إلى كونه استثماراً يعزز التمويل المستدام، ويسهم في توفير الغاز الطبيعي المسال لغايات التصدير، إلى جانب تحفيز اجتذاب الاستثمارات العالمية، الأمر الذي يخدم أهداف التنويع الاقتصادي في الدولة.

عويضة المرر
أبوظبي
دائرة الطاقة
الإمارات
محطات براكة
محطة براكة
محطة براكة للطاقة النووية
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