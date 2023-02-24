أحمد الرميثي: التشغيل التجاري للمحطة الثالثة في براكة يعزز النمو الاقتصادي والاستدامة

أبوظبي (وام)

أكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن التشغيل التجاري لثالثة محطات براكة للطاقة النووية السلمية إنجاز إماراتي جديد يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة في الدولة على حد سواء.

وقال: «خلال عقد من الزمن تم تشغيل ثلاث محطات من أربع في براكة بشكل تجاري، وأصبحت المحطات من المكوّنات الأساسية لنظام الطاقة النظيفة في دولة الإمارات الذي يعتمد على تقنيات متعددة خالية من الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن مساهمتها في ضمان موثوقية وكفاءة ومرونة شبكة كهرباء الدولة على مدى العقود المقبلة».

وأعرب الرميثي عن فخره بالكفاءات الإماراتية العاملة في محطات براكة التي استطاعت اختصار الزمن واكتساب المعارف والخبرات والمهارات، التي تؤهلها لأن تصبح القيادة المستقبلية لقطاع الطاقة النووية في الدولة.