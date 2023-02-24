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الإمارات

بلدية الشارقة: توفير بيئة سليمة وآمنة لطلبة المدارس

خلال إحدى الزيارات التفتيشية الدورية (من المصدر)
25 فبراير 2023 01:11

لمياء الهرمودي (الشارقة)

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أكد عادل عمر سالم، مدير إدارة الرقابة والسلامة الصحية بالوكالة في بلدية مدينة الشارقة لـ«الاتحاد»، أن إدارة البلدية تعير البيئة المدرسية وكل ما يتعلق بها اهتماماً كبيراً، وذلك في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن تكون المدارس بيئة آمنة وجاذبة للطفل.
وقال إن الزيارات الدورية والتفتيشية تعمل على ترسيخ دور البلدية في توفير البيئة السليمة والآمنة للطلبة، وذلك من خلال اتباع الإجراءات الوقائية والصحية، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية كافة المرافق المدرسية للاستخدام، كما نعمل من خلالها أيضاً على توعية الطلبة والطالبات، وأولياء الأمور.
وأشار إلى أن بلدية مدينة الشارقة نظمت 297 زيارة تفتيشية على المدارس الحكومية والخاصة بالمدينة خلال العام الماضي 2022، وذلك بهدف التأكد من التزام إدارات المدارس بكافة المعايير الصحية في المقاصف، والمرافق المدرسية كالمسابح وغيرها، حيث تأتي هذه الزيارات ضمن الزيارات الدورية الشاملة التي تنظمها البلدية على مختلف المنشآت، للتدقيق على كافة المعايير والاشتراطات الصحية التي تنظم سير العمل.
وأكد أن البلدية نظمت في العام الماضي 181 زيارة تفتيشية على المقاصف المدرسية فقط؛ بهدف التأكد من التزامها بالشروط والضوابط الصحية المطلوبة، والتي يقع من ضمنها توفير بطاقات صحة مهنية سارية للعاملين في تلك المقاصف للتأكد من لياقتهم الصحية، كما تتم مُعاينة المواد الغذائية المعروضة في المقصف، والتأكد من تواريخ الصلاحية، وسلامة ظروف الحفظ، والعرض، والتخزين.
وقال: تم تنظيم 116 زيارة تفتيشية على مرافق المدارس العام الماضي للتأكد من توفر الشروط المطلوبة والمعايير اللازمة كالإضاءة، والتهوية، والنظافة.

الإمارات
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