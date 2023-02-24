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افتتاح حديقة القرائن 2

خلال الافتتاح (من المصدر)
25 فبراير 2023 01:11

الشارقة (الاتحاد)

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افتتحت بلدية مدينة الشارقة حديقة القرائن 2 على مساحة تقدر بـ70.085 متراً مربعاً، تزامناً مع افتتاح وبدء مهرجان الشارقة للثقافة والناس، بحضور الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، حيث تستضيف الحديقة النسخة الحالية منه وتستقبل زوارها وسط أجواء من المتعة والترفيه والتسلية، لما توفره من مرافق متنوعة.
حضر الافتتاح كل من مبارك الشامسي مدير بلدية الحمرية، وخالد عبد الله الرابوي رئيس مجلس ضاحية مويلح، وعدد من أعضاء المجلس البلدي لمدينة الشارقة، ولفيف من المسؤولين من البلدية وعدد من سكان المنطقة.

الإمارات
الشارقة
بلدية الشارقة
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