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الإمارات

الإمارات تدرج 3 أفراد وكياناً ضمن القائمة المحلية للإرهاب

علم الإمارات
24 فبراير 2023 22:06

أصدر مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2023 بشأن إدراج 3 أفراد وكيان إرهابي ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

يأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتسهيل تمويل الإرهاب والأنشطة المصاحبة له.

ويجب على جميع الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة.

يأتي هذا الإجراء لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب.

وتشمل القائمة الأسماء التالية:

1- حسن أحمد مقلد

2- راني حسن مقلد

3- ريان حسن مقلد

أما الكيان الذي شملته القائمة، فهو CTEX Exchange.

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المصدر: وام
الإمارات
الإرهاب
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