زيلينسكي يعلّق على خطة الصين لوقف إطلاق النار

علّق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، على الخطة الصينية لوقف إطلاق النار في الأزمة الحالية. وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأوكرانية كييف بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للأزمة، رحب زيلينسكي ببعض عناصر الاقتراح الصيني.
وقالت وسائل إعلام إن الوثيقة الصينية تضمنت 12 نقطة.
وأعلن الرئيس الأوكراني اعتزامه لقاء نظيره الصيني. وأكد "أنوي لقاء شي جينبينغ. سيكون ذلك مهما للأمن العالمي".
وأضاف "أعتقد أن من الصواب الاعتقاد بأنه إذا كانت هناك أفكار تتوافق بطريقة أو بأخرى مع احترام القانون الدولي وسلامة الأراضي... فلنعمل مع الصين في هذه النقطة".
ومضى متسائلا "ولم لا؟"
وأوضح الرئيس الأوكراني أن الصين لم تقدم خطة حقيقية بل بعض "الأفكار"، مؤكدا أن تفكير الصين في التوسط في السلام أمر مبشر.
وتدعو الورقة الصينية إلى الاستئناف الفوري لمحادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا. وقالت إنه يجب الحفاظ على سلامة محطات الطاقة النووية ويجب معارضة التهديد باستخدام الأسلحة النووية.