تعرف على طقس الإمارات المتوقع غدا

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً نهاراً، تظهر السحب المنخفضة شرقاً خاصة على الجبال. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س. الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:50 والمد الثاني عند الساعة 05:07 والجزر الأول عند الساعة 10:40 والجزر الثاني عند الساعة 22:36. بحر عمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:59 والمد الثاني عند الساعة 01:08 والجزر الأول عند الساعة 19:14.