الإمارات تدعم الاتفاق الإطاري في السودان

الخرطوم (الاتحاد، وام)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها لـ«الاتفاق الإطاري» الذي تم توقيعه مؤخراً بين الأطراف السودانية لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة، وإنجاح الفترة الانتقالية، والتأسيس لخطوات تضمن بناء حكومة بقيادة مدنية، فيما جدد مجلس السيادة السوداني التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من العملية السياسية تمهيداً لتشكيل حكومة مدنية تقود لاستكمال الفترة الانتقالية، وصولاً إلى الانتخابات.

وقام معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، بزيارة إلى جمهورية السودان الشقيق، التقى خلالها الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية، وفرص تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم أهداف التنمية وتطلعات البلدين.

وأكد معاليه دعم دولة الإمارات لـ«الاتفاق الإطاري» الذي تم توقيعه مؤخراً بين الأطراف السودانية لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة، وإنجاح الفترة الانتقالية، والذي يؤسس لخطوات تضمن بناء حكومة بقيادة مدنية.

فيما أشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان إلى تطورات وسير العملية السياسية الراهنة بالبلاد على ضوء «الاتفاق الإطاري»، مؤكداً التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من العملية السياسية، تمهيداً لتشكيل حكومة مدنية تقود لاستكمال الفترة الانتقالية، وصولاً إلى الانتخابات.

ومنذ 8 يناير المنصرم، تجري بين الفرقاء السودانيين عملية سياسية بين الموقعين على «الاتفاق الإطاري» المبرم في 5 ديسمبر 2022، بين مجلس السيادة وقوى مدنية، أبرزها قوى «الحرية والتغيير».

ويهدف الاتفاق إلى حل أزمة سياسية ممتدة منذ 25 أكتوبر 2021.

وتعد هيكلة القوات النظامية والأمنية بالسودان وابتعادها عن السياسة، واحدة من أهم قضايا الفترة الانتقالية العالقة التي تطالب بحلها القوى المدنية في البلاد.