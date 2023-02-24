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خالد بن محمد بن زايد يستقبل الأمير حسنال إبراهيم عالم شاه

خالد بن محمد بن زايد يستقبل الأمير حسنال إبراهيم عالم شاه
24 فبراير 2023 18:30

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، صاحب السمو الأمير حسنال إبراهيم عالم شاه، وصي عرش ولاية باهانج الماليزية، نجل جلالة السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا.

وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا، وسبل تنميتها وتطويرها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

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المصدر: وام
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