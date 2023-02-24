خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "آي بي إم"
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "آي بي إم"
24 فبراير 2023 18:22
التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.. أرفيند كريشنا، الرئيس التنفيذي لشركة "آي بي إم"، اليوم في أبوظبي.
وتناول اللقاء مناقشة آخر التطورات والمستجدات التي شهدها قطاع صناعة التكنولوجيا، وبحث سُبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بين المؤسسات التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها ونظيرتها المتخصصة في مجال الحوسبة السحابية وأمن المعلومات والبيانات وعلوم الذكاء الصناعي، والموجودة في مدينة نيويورك.
حضر اللقاء كل من معالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وجوناثان أداشك، نائب الرئيس الأول للتسويق والاتصالات والرئيس التنفيذي للاتصالات لدى شركة "آي بي إم".