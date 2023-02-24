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ملك ماليزيا يصل إلى البلاد
ملك ماليزيا يصل إلى البلاد
24 فبراير 2023 18:11
وصل إلى البلاد، اليوم، صاحب الجلالة السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا في زيارة عمل إلى الدولة تستغرق عدة أيام.
كان في استقباله، لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وعدد من المسؤولين.
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