مشاريع حيوية لقطاعي المياه والكهرباء بعجمان وأم القيوين
تطوير شبكة المياه في عجمان
24 فبراير 2023 17:15
سعيد أحمد (أم القيوين) تعتزم الاتحاد للماء والكهرباء، تنفيذ عددٍ من المشاريع الحيوية في قطاعي المياه والكهرباء بإمارتي عجمان وأم القيوين؛ بهدف مواكبة التطور العمراني الذي تشهده الدولة، وزيادة القدرة التخزينية للمياه، وتوفير الطاقة لجميع المستهلكين.
وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي في الاتحاد للماء والكهرباء، إن الشركة تسعى باستمرار إلى تطوير عملياتها، بما ينسجم مع رؤية القيادة، وتواكب التوجهات الاستراتيجية للحكومة، وأبرز معالمها في المرحلة التنموية الراهنة التركيز على مبادئ الاستدامة، الأمر الذي ترسخ له حالياً، واضعة بعين الاعتبار كافة الأبعاد المكونة لهذا المفهوم، بما فيها البعد التقني الذي يعبر عن استخدام تقنيات نظيفة تسهم في الحفاظ على الموارد والثروات، وتقلل من العبء البيئي. وأضاف أن الشركة تعمل على إبرام الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص عند تنفيذ مشروعاتها طويلة المدى، انطلاقاً من أهمية هذا النوع من الشراكات في التغلب على تحديات تحقيق التنمية المستدامة ورفد الاقتصاد الوطني بالاستثمارات الواعدة. وأشار إلى أن الشركة تنفذ حالياً مشاريع ضمن قطاع المياه، تتضمن استكمال مشروع إنشاء خزانين من الإسمنت الخرساني سعة 20 مليون جالون لكل منهما في مركز توزيع المياه الجديد بمنطقة الحليو بعجمان بقيمة تبلغ 104 ملايين درهم. وأكد أن رفع القدرة التخزينية للمياه يمثل بدوره محوراً مهماً في تحقيق استراتيجية الأمن المائي وتأمين استدامة القطاع، مؤكداً مساعي الشركة إلى دعم تلك القدرة من خلال سعة تخزينية لا تقل عن نصف المليار جالون، مع إطلاق المشاريع التي من شأنها رفع تلك القدرة تباعاً بالتوازي مع المشروعات الأخرى المتعلقة بالقطاع وارتفاع معدلات النمو السكاني. ولفت إلى أنه من المتوقع إنجاز مشروع تمديد خط نقل مياه رئيسي من مركز توزيع الحليو باتجاه توزيع عجمان بقيمة استثمار تصل إلى 100 مليون درهم، وخط آخر ذي أقطار مختلفة في محيط مناطق الميناء والبستان والكرامة بقيمة مقاربة، كما سيتم إطلاق عددٍ من مشاريع التوسعة في شبكة المياه بطول يقدر بنحو 95 كم، فضلاً عن إحلال واستبدال قطاعات من الشبكة القديمة بعجمان وأم القيوين، بإجمالي أطوال تصل إلى 200 كم. وأضاف أن الشركة تعتمد في إنشاء خزاناتها على أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في هذا المجال، مثل الخزانات الخرسانية سابقة الإجهاد، ونظام الشدائد المنزلقة، مما يسهم في تخفيض متطلبات الصيانة وتمديد العمر الافتراضي للخزان. وقال المهندس يوسف آل علي: من مشروعات قطاع الكهرباء التي تنفذها الشركة حالياً، مشروع إنشاء محطة الحميدية جهد 132/11 ك.ف، بقيمة استثمار تبلغ 137 مليون درهم، وهي المحطة التي ستخدم منطقة الحميدية والمناطق المجاورة. كما بدأت الشركة مؤخراً في إنشاء محطة محمد بن زايد جهد 33/11 ك.ف، بقيمة تصل إلى 61 مليون درهم، وتعتز تعضيد شبكة الكهرباء من خلال عدد من المحطات الأخرى بعجمان وأم القيوين، فضلاً عن بعض الأعمال التطويرية في محطة فلج المعلا، بقيمة استثمار تصل إلى 176 مليون درهم، إلى جانب تمديد كابلات جهد 33 ك.ف، للمحطات المذكورة بقيمة تبلغ نحو 15 مليون درهم. وأكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي في الاتحاد للماء والكهرباء، أن شبكة قطاع الطاقة الكهربائية، تضم نحو 130 محطة كهرباء موزعة على النطاق الجغرافي التابع للشركة في مناطق الشمال.