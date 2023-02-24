23.34 مليار درهم إجمالي صفقات "آيدكس ونافدكس 2023"
مؤتمر صحفي في ختام معرضي "آيدكس ونافدكس 2023"
24 فبراير 2023 16:54
أعلن مجلس التوازن، الجهة الحكومية التي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي لتعزيز القيمة الشرائية عبر أنظمة مبتكرة لإدارة عمليات الاستحواذ والموازنة، خلال اليوم الختامي لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" اللذين عقدا تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، عن الصفقات الإجمالية التي أُبرمت على مدار الأيام الخمسة للمعرضين لصالح وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي بواقع 56 صفقة بقيمة 23.34 مليار درهم، في حين بلغ عدد صفقات اليوم الخامس 11 صفقة بقيمة 2.2 مليار درهم لصالح وزارة الدفاع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور أحمد الهرمودي، الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الاستحواذ في مجلس التوازن، وماجد أحمد الجابري، وزايد سعيد المريخي، المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن.
وقال أحمد الهرمودي إن معرضي "آيدكس ونافكدس" رسخا مكانة الدولة وجهة عالمية للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والفعاليات. وأضاف أن "مجلس التوازن يعتز بالثقة التي أولتها له قيادتنا الرشيدة بإدارة الجوانب الفنية والتعاقدية والقانونية والمالية كافة لمشتريات وبرامج وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي".
وأضاف "أعلنا، على مدار 5 أيام، عن العقود التي وقعناها لصالح وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي حيث ارتفعت قيمة الصفقات إلى ما يزيد على 23 مليار درهم بنسبة 12 في المائة عن الدورة السابقة. ومن هنا، يؤكد مجلس التوازن حرصه ودعمه لتحقيق مستهدفات الدولة في تعزيز صناعاتنا الوطنية الدفاعية والعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي".
وقال زايد المريخي إن الصفقات المحلية، التي أُبرمت لصالح وزارة الدفاع في اليوم الختامي، بلغت 7 صفقات بقيمة 1.6 مليار درهم، تضمنت التعاقد مع شركة "أيه إم للصناعات" لشراء غرف حراسة مدرعة بقيمة 46 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "أيه إم للصناعات" لشراء غرف حراسة مدرعة بقيمة 14 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "أمان للهندسة البحرية" لتقديم خدمات الإسناد الفني وتوفير قطع الغيار وخدمات الصيانة والإصلاح للسفن والزوارق بقيمة 43 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "عين الصقر للتكنولوجيا" لتقديم خدمات صيانة وإصلاح الأنظمة الأمنية بقيمة 3 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة "اعتماد للحلول الأمنية الاستراتيجية" لتقديم خدمات الدعم الفني للأنظمة الأمنية للحدود بقيمة 612 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "ESE" لشراء الذخائر بقيمة 799 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "HANWHA AEROSPACE" الكورية عن طريق شركة "توازن للتكنولوجيا والابتكار" لشراء راجمات صواريخ وتقديم خدمات دعم فني محلية بقيمة 101 مليون درهم.
من جانبه، أشار ماجد الجابري إلى أن عدد الصفقات الدولية، التي أُبرمت لصالح وزارة الدفاع لليوم الختامي، بلغت 5 صفقات بقيمة 653 مليون درهم، شملت التعاقد مع شركة "MBDA" الفرنسية لشراء أجهزة المحاكاة المحدثة بقيمة 198 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "EURO - ART INTERNATIONAL" الفرنسية لتقديم خدمات الدعم الفني للرادارات بقيمة 90 مليونا، والتعاقد مع شركة "SAAB" السويدية لتوفير خدمات صيانة طائرات "GLOBALEYE 6000" بقيمة 108 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة "ROHDE & SCHWRZ" لشراء وتركيب أنظمة اتصالات بقيمة 59 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "CETC INTERNTIONAL" لشراء أنظمة الاتصال بقيمة 198 مليون درهم.