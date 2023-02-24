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خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2023

خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2023
24 فبراير 2023 13:02

 زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، جانباً من فعاليات معرضي الدفاع الدولي "آيدكس" والدفاع البحري "نافدكس" 2023، اللذين يستقطبان نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الدفاع من مختلف أنحاء العالم لعقد شراكات وتعزيز التعاون وعرض أحدث الابتكارات الدفاعية.
وتعقد فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض "آيدكس" والنسخة السابعة من معرض "نافدكس" 2023 ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".
ورافق سموه، خلال جولته التفقدية، أنجاله، ومعالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، وسعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك".
وتفقد سموّه، خلال هذه الزيارة، عدداً من أجنحة الشركات المحلية؛ حيث اطلع على أحدث منتجاتها الأمنية وحلولها الدفاعية، كما زار سموّه أجنحة بعض الشركات الأجنبية الرائدة في تطوير التقنيات والمعدات المتخصصة في مجال الدفاع البري والبحري والجوي.
واطلع سموّه أيضاً على نماذج من أحدث حلول ومبادرات الصناعة الدفاعية والأمنية، التي تهدف إلى تعزيز قطاع الدفاع والأمن في دولة الإمارات، ومواكبة آخر التطورات في هذا القطاع الحيوي.
ويوفر معرض الدفاع الدولي "آيدكس" فرصة لكبرى الشركات الدولية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية لعرض أحدث منتجاتها وخدماتها، مع إتاحة المجال للشركات المحلية لعرض منتجاتها وحلولها الأمنية، التي تضاهي نظيرتها العالمية من حيث الجودة والتصميم والأداء.
كما يستقطب معرض الدفاع البحري "نافدكس" نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الدفاع من مختلف أنحاء العالم لعقد شراكات وتعزيز التعاون وعرض أحدث ابتكاراتها الأمنية وتقنياتها الدفاعية.

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المصدر: وام
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الإمارات
آيدكس
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