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عبدالله بن زايد ووزير الصناعة الجزائري يبحثان تعزيز مجالات التعاون المشترك

عبدالله بن زايد ووزير الصناعة الجزائري يبحثان تعزيز مجالات التعاون المشترك
24 فبراير 2023 12:06

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي أحمد زغدار وزير الصناعة الجزائري آفاق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية و الصناعية والتجارية.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في أبوظبي معالي أحمد زغدار حيث استعرض الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" العام الجاري وسبل تحفيز التعاون في المجالات التي تسهم في النمو الاقتصادي المستدام.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي وزير الصناعة الجزائري مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على استثمار الفرص المتاحة لتطوير التعاون في عدة مجالات.
من جانبه أكد معالي أحمد زغدار على العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين وتطلع بلاده إلى تنمية التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات.
حضر اللقاء معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

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المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
الجزائر
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