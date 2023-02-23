قائد الطيران المشترك يستقبل مسؤولا عسكريا بريطانيا ونائب قائد القوات البرية الأميركية
قائد الطيران المشترك يستقبل مسؤولا عسكريا بريطانيا ونائب قائد القوات البرية الأميركية
24 فبراير 2023 02:06
التقى اللواء الركن طيار سعيد آل علي قائد الطيران المشترك في مكتبة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "ايدكس 2023" كلا على حدة الفريق مارتن ساميسون كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة المتحدة واللواء ويندل هاجلر نائب قائد القوات البرية المركزية الأميركية. جرى، خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون وسبل تعزيزها في مختلف المجالات الدفاعية والعسكرية.