نهيان بن مبارك يؤكد على التعامل الناجح مع متطلبات العصر

أبوظبي (الاتحاد)

بحضور ورعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، احتفت كلية أبوظبي للإدارة المملوكة لغرفة أبوظبي أمس بخريجي العام 2023 خلال حفل أقيم خصيصاً للمناسبة في فندق جراند حياة، أبوظبي.

كما شهد الحفل حضور عددٍ من كبار المسؤولين وممثلي البعثات الدبلوماسية بالدولة، والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، وأعضاء مجلس أمناء الكلية، وأعضاء مجلس عمادة الكلية إلى جانب رؤساء الأقسام والدوائر وأولياء الأمور.

وفي كلمته أمام الخريجين، قال معاليه «إننا ونحن نحتفل اليوم بهؤلاء الخريجين والخريجات، إنما نشير بكل اطمئنان وتفاؤل إلى أن كلية أبوظبي للإدارة إنما تعمل بكل جدٍ والتزام على إعداد الطالب فيها، وفق المستويات العالمية المرموقة، وتوفر له كل سبل التعليم والتدريب وتحرص على أن يتزود دائماً بالمعارف والخبرات، والقدرة على الاستخدام الفعال للتقنيات الحديثة بل وتتوقع منه، وبصفةٍ مستمرة، مستويات عالية من الأداء والإنجاز».

وأشار معاليه لتوافر مناخ أكاديمي يحث على الابتكار والمبادرة والعمل الجاد - وإن الكلية في هذا المسعى إنما تحرص على تحقيق الاعتماد الأكاديمي لبرامجها، وتأخذ في الاعتبار كافة العوامل والمتغيرات التي تشهدها الدولة والعالم، ومنها على سبيل الأمثلة متطلبات اقتصاد المعرفة، والعلاقات المتشابكة بين دول العالم، والتطورات المتلاحقة في التقنيات، وارتفاع حدة التنافس في مختلف المجالات.

وأضاف معاليه أن الكلية تأخذ ذلك كله في الاعتبار وتضع من الخطط والبرامج ما يهدف إلى أن يكون الخريجون والخريجات منها مؤهلين تماماً، بإذن الله، للتعامل الناجح مع كافة متطلبات العصر ليحققوا المنفعة لأنفسهم، والتقدم والتطور لأماكن عملهم، ويساهمون في تمكين الدولة من أخذ مكانتها اللائقة بها في الاقتصاد العالمي».

وتضمنت قائمة الخريجين 205 طلاب وطالبات ممن استكملوا دراستهم في أربعة برامج هي: ماجستير إدارة الأعمال؛ وماجستير العلوم في القيادة والتطوير التنظيمي؛ وماجستير العلوم في الجودة وتميز الأعمال؛ وماجستير العلوم في تحليل الأعمال.

ومن جانبه، قال عبد الله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: «نفخر بالإنجازات التي حققتها الكلية منذ تأسيسها حتى الآن، ونتطلع لرؤية تأثيرها المتواصل خلال السنوات القادمة. في هذه المناسبة، أودّ أن أتوجه بالتهنئة لخريجي العام 2023، وأتمنى أن يكون هذا الإنجاز بدايةً لرحلة حافلة بالنمو المتواصل والنجاح المثمر».

ومن جانبه، قال معالي الدكتور الطيب كمالي، رئيس مجلس أمناء كلية أبوظبي للإدارة مهنئاً خريجي العام 2023 على إنجازاتهم المتميزة: «منذ تأسيسها، ساهمت كلية أبوظبي للإدارة بشكل كبير وفعال في رفد مجتمع الأعمال بكوادر وطنية أثبتت كفاءتها وتفوقها في المنظومة الاقتصادية الآخذة بالنمو والتطور».

وقال البروفيسور عبد الله الكوافي أبو نعمة، رئيس ووكيل كلية أبوظبي للإدارة»نحن نفخر بالخريجين ونرى فيهم سفراءً ومساهمين فاعلين في تعزيز مجتمعاتهم على المستويات المهنية والشخصية».

وفي كلمته التي ألقاها باسم الخريجين، قال سلطان محسن الجسمي: «يسعدنا وبكل فخر أن نكون من ضمن خريجي كلية أبوظبي للإدارة التي تجسد قيم ورؤى الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. ومن موقعنا كخريجي العام 2023، سنواصل العمل والاجتهاد لتحقيق هذه الرؤية التي تتمحور حول تطوير جيل جديد ومتعلم. ونودّ التعبير عن فخرنا أيضاً بقيادتنا الحكيمة التي تدعم الكوادر المؤهلة، وتوفر لهم بيئة تعليمية ملهمة تعزز المكانة الريادية للدولة على مستوى العالم».