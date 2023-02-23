«تنمية المجتمع»: «بهمّتي أبتكر»

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة تنمية المجتمع، معرض الابتكار من أجل أصحاب الهمم (بهمّتي أبتكر)، الذي جمعت به ألمع الإنجازات والابتكارات التي تخدم أصحاب الهمم، سواء منها المطبّقة أو المُنجزة لدى مراكز أصحاب الهمم، أو المعتمدة في إطار العمل وفي سياق الخدمات المتاحة للجمهور بمخلتف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وعلى مستوى المدارس، وفي المراكز المعنية بأصحاب الهمم.

أقيم المعرض في مركز دبي لأصحاب الهمم التابع لوزارة تنمية المجتمع، وذلك ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023»، التي تنفّذها الوزارة . ويوفر المعرض أكثر من 27 ابتكاراً نوعياً من أجل أصحاب الهمم.