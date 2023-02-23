الجمعة 24 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«تنمية المجتمع»: «بهمّتي أبتكر»

المعرض يركز على إبراز المواهب الطلابية والتجارب العلمية (من المصدر)
24 فبراير 2023 02:08

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
زوارق أبوظبي تطارد الزمن الأفضل في «الفورمولا-1»

نظمت وزارة تنمية المجتمع، معرض الابتكار من أجل أصحاب الهمم (بهمّتي أبتكر)، الذي جمعت به ألمع الإنجازات والابتكارات التي تخدم أصحاب الهمم، سواء منها المطبّقة أو المُنجزة لدى مراكز أصحاب الهمم، أو المعتمدة في إطار العمل وفي سياق الخدمات المتاحة للجمهور بمخلتف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وعلى مستوى المدارس، وفي المراكز المعنية بأصحاب الهمم.
أقيم المعرض في مركز دبي لأصحاب الهمم التابع لوزارة تنمية المجتمع، وذلك ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023»، التي تنفّذها الوزارة . ويوفر المعرض أكثر من 27 ابتكاراً نوعياً من أجل أصحاب الهمم.

وزارة تنمية المجتمع
الإمارات
معرض الابتكار
شهر الابتكار
الابتكار
شهر الإمارات للابتكار
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
ماجد العويس: شخصية «الزعيم» تفرض نفسها دائماً
الرياضي
ماجد العويس: شخصية «الزعيم» تفرض نفسها دائماً
اليوم 15:30
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
عربي ودولي
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
اليوم 15:08
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
الرياضي
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
اليوم 15:08
زوارق أبوظبي تطارد الزمن الأفضل في «الفورمولا-1»
الرياضي
زوارق أبوظبي تطارد الزمن الأفضل في «الفورمولا-1»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©